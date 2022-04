Le PS bruxellois ne veut pas interdire l’abattage rituel

La Flandre et la Wallonie imposent l’abattage d’animaux avec étourdissement préalable, même pour les rites liés aux religions juive et musulmane. Au moment de voter leur décret en 2019, le nord et le sud du pays ont invoqué le bien-être animal. Chaque pays ou région possède une grille de lecture différente. A titre d’exemple, la France n’interdit pas aujourd’hui l’abattage rituel. En Belgique, tel s’avère aussi le cas de la Région bruxelloise. Plusieurs formations politiques se montrent prudentes sur le sujet. Le dossier divise les partenaires de la majorité. Ceux-ci n’en font d’ailleurs pas mention dans l’accord de gouvernement de 2019. Depuis le début de la législature, l’équipe de Rudi Vervoort (PS) ne brille toutefois pas par sa solidarité. Défi, Groen et l’Open VLD ont ainsi déposé, fin janvier, au parlement bruxellois une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable, même pour les rites religieux. A l’époque, le PS bruxellois n’excluait pas de laisser la liberté de vote à ses députés.