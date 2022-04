En cyclisme, l’Italie a des coureurs, mais elle n’a plus d’équipe

Paris-Roubaix se disputera sans son vainqueur sortant, Sonny Colbrelli, qui avait réveillé d’un coup le cyclisme italien d’une certaine torpeur, pour ne pas dire davantage, à l’automne dernier. Les Transalpins attendaient un succès sur le vélodrome depuis plus de 20 ans et la victoire d’Andrea Tafi (1999) et voilà qu’en l’espace d’une semaine, Colbrelli s’offrit le scalp de deux Belges, Evenepoel aux championnats d’Europe de Trento et Florian Vermeersch à Roubaix.