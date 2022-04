L’ONU «opposée» à l’envoi de demandeurs d’asile par Londres au Rwanda

Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a fait part jeudi de « sa forte opposition » au projet britannique d’envoyer au Rwanda des demandeurs d’asile arrivés illégalement sur son territoire.

« Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l’étranger pour être traitées », a déclaré dans un communiqué Gillian Triggs, Haut Commissaire assistante du HCR en charge de la protection internationale.