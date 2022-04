Procès des attentats de Paris: Salah Abdeslam entre tension et contradictions, son interrogatoire se poursuivra vendredi

Mercredi, le seul membre encore en vie des commandos djihadistes qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis avait révélé qu’il devait commettre un attentat-suicide dans un café du 18e arrondissement de Paris mais qu’il y avait renoncé « par humanité ».

Interrogé devant la cour d’assises spéciale de Paris ce jeudi, Salah Abdeslam, principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre, a cherché à lisser son image sans parvenir à lever toutes les incohérences de son récit des attaques.

« On a dit tout et n’importe quoi sur moi. On a créé ce personnage que tout le monde veut voir aujourd’hui : ce monstre dépourvu d’humanité », explique d’emblée Salah Abdeslam, vêtu d’un polo bleu électrique à manches courtes. « C’est la dernière chance pour moi de m’exprimer. »