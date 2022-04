Philippe Gilbert: « Paris-Roubaix, c’est surfait»

Philippe Gilbert s’est longuement exprimé, jeudi en fin de journée, sur son choix de participer à Paris-Roubaix. Une réflexion qu’il murissait depuis plus d’une semaine et qui a fini par aboutir à une sélection au sein de l’équipe Lotto-Soudal.

Philippe, quels éléments ont précipité votre choix de changer de programme ?

La demande vient de ma part, pas de l’équipe. Je souffre tout simplement de problèmes respiratoires avec cette bronchite depuis plusieurs semaines. Il est difficile pour moi de monter les bosses qui demandent, en cyclisme, le plus d’efforts physiques. Paris-Roubaix, c’est plat, plus constant, je peux donc défendre plus facilement mes chances, même diminué. Idéalement, il ne faudrait pas être malade mais c’était l’option la plus sage.

Cela fait longtemps que cela dure. A quoi attribuez-vous vos soucis de santé ?