Wout van Aert aura un rôle libre sur Paris-Roubaix

Après avoir été contraint de faire l’impasse sur le Tour des Flandres et l’Amstel Gold Race, le champion de Belgique retrouvera la compétition dimanche dans l’Enfer du Nord.

« Wout est prêt à prendre le départ, mais cela ne veut pas dire qu’il se trouvera dimanche dans la forme de sa vie », prévient Grischa Niermann, au pied du bus Jumbo-Visma, garé à quelques encablures du vélodrome André Pétrieux, où les préparatifs allaient bon train jeudi, en début d’après-midi. Quelques chasseurs de bidons et d’autographes guettaient également l’arrivée des Jumbo-Visma peu avant 15 heures, dans l’espoir d’apercevoir le champion de Belgique faire un tour de piste. Mais la formation hollandaise a effectué la reconnaissance des 105 derniers kilomètres de la course sans le dernier vainqueur de l’E3, resté encore en Espagne. Ira-t-il battre le pavé ce vendredi ? Rien n’est moins sûr, il se pourrait même que le coureur âgé de 27 ans rejoigne son équipe à Compiègne la veille de la course.