Le ministre des aéroports wallons: «Fin avril les contours des nouvelles zones de nuisance seront approuvés»

La semaine prochaine, le ministre wallon des aéroports, Adrien Dolimont (MR) clôturera les auditions d’experts qui ont eu lieu en commission du parlement wallon suite à une pétition de l’association « A Contre Courant », déposée fin mai 2021 et qui a recueilli plus de 1.000 signatures réclamant un débat sur l’impact social, sanitaire et environnemental de l’extension de l’aéroport de Liège qui est actuellement à l’étude. L’étude d’incidence préalable au renouvellement du permis d’exploiter de Liege Airport jusqu’en 2043 est justement sévèrement critiquée par les riverains de Bierset, tandis que s’achève l’adaptation du « plan d’exposition au bruit », c’est-à-dire la définition des zones où la Région wallonne intervient financièrement pour racheter ou isoler les maisons subissant trop de nuisances sonores nocturnes.