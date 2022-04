IIIe Reich: «Le masseur d’Himmler était un Schindler en mieux!»

A la base, être proche de Heinrich Himmler n’est pas motif à avoir bonne presse. Considéré, à son époque, comme un kinésithérapeute hors pair grâce à la technique de soin enseignée par un maître chinois formé dans un monastère tibétain, Felix Kersten (1898-1960), le médecin estonien nationalisé finlandais, puis suédois, a fait office de masseur privé du chef des SS dès 1939. De ses innombrables séances (plus de 200) avec un patient aussi compliqué (c’est peu dire), il a pu dégager de nombreux dialogues généralement accueillis avec incrédulité par la plupart des historiens. Selon Kersten, Himmler, qui était plus détendu qu’à l’accoutumée (c’est ce qui se produit quand on se déleste de l’uniforme noir de Reichsführer