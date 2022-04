Dans LéNA cette semaine: faudra-t-il un jour payer pour utiliser l’imprimé léopard?

Le programme de « LéNA » cette semaine, disponible ce samedi avec votre journal « Le Soir » et dès maintenant en numérique. Découvrez le meilleur du journalisme européen.

En 1962, Oleg Cassini a conçu un manteau sans pareil pour Jackie Kennedy : en fourrure de léopard véritable. L’épouse du président américain en a probablement été ravie, tout comme le monde de la mode. Ce ne fut pas le cas en revanche des défenseurs des animaux : on estime à 250.000 le nombre de léopards qui ont été tués au cours des dix années qui ont suivi, afin d’utiliser leur fourrure dans le milieu de la mode. Tant et si bien que le félin s’est retrouvé, en 1973, dans la liste des espèces menacées établie dans le cadre de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore.

Depuis, l’importation des peaux est devenue illégale, y compris en Europe. Mais le léopard a conservé son statut de muse. A la fin des années 70, grâce à des punkettes telles que Debbie Harry, il est même devenu le symbole de l’anticonformisme. Aucun animal n’a autant inspiré les stylistes que ce félin tacheté.