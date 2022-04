Le monde du sport est en deuil: l’ex-champion de golf australien, Jack Newton, est décédé

L’ex-golfeur australien Jack Newton, finaliste du British Open et de l’Augusta Masters, est décédé à 72 ans des suites de « complications médicales », a annoncé vendredi sa famille.

Newton, qui a connu une carrière exceptionnelle entre 1971 et 1983, avait remporté 13 victoires pro parmi lesquelles le Tour européen. Lors du British Open de 1975 à Carnoustie, en Ecosse, Newton s’était incliné en barrage face à Tom Watson et, en 1980, il avait terminé deuxième ex aequo au Masters derrière le célèbre Seve Ballesteros.

Mais en 1983, alors qu’il était au sommet de sa carrière, Newton a frôlé la mort après avoir heurté l’hélice d’un avion dans lequel il s’apprêtait à embarquer à Sydney.