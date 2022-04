Meilleur club amateur d’Europe: à Edegem, tout le monde joue au football

C’est jour de match ce samedi matin au Voetbalclub Ik Dien à Edegem, banlieue paisible du sud d’Anvers. Sur le terrain synthétique central, surplombé par une buvette encore peu fréquentée, deux équipes de U17 se préparent à batailler l’une contre l’autre. Tandis que le soleil commence à éclairer de ses doux rayons les visages des 22 joueurs encore à l’échauffement, le programme du jour indique un duel entre le Villarreal et Berkenrode. Mais ne croyez pas que l’équipe espagnole ait fait le déplacement jusqu’à Anvers pour affronter l’écurie voisine. Non, non : c’est qu’au Ik Dien, toutes les équipes portent le nom de grandes formations internationales. Oubliez donc les tarabiscotés U21B ou U15H, au profit des limpides Tottenham ou Ajax adoptés par le club.