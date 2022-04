NBA: 50.000 dollars d’amende pour Bridges qui a jeté son protège-dents dans le public (vidéo)

Il s’est alors retourné et a jeté son protège-dents dans la foule, l’objet très léger heurtant une jeune fille de 16 ans assise à proximité, dans les gradins.

« J’étais énervé et je me suis laissé emporter. Je visais le gars qui m’avait crié dessus et j’ai touché une petite fille. Ce n’était pas une chose à faire et je suis prêt à supporter les conséquences », a regretté le joueur des Hornets. Il s’est dit prêt à présenter ses excuses à la jeune fille.