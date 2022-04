Il est temps de revoir le système belge de reconnaissance des cultes

Les requérants ont principalement basé leur argumentation sur les articles 9 (liberté religieuse, plus précisément le droit à l’exercice public du culte), 11 (liberté de réunion et d’association) et 14 (non-discrimination) de la Convention européenne des droits humains. Plus spécifiquement, ils ont argumenté que le précompte immobilier représente une charge importante puisqu’il équivaut pour les Témoins de Jéhovah à près d’un quart des dons reçus, qui sont leur source exclusive de financement. Ils ont indiqué que cette charge financière affecte considérablement leur fonctionnement et met à mal leur liberté religieuse, en l’absence de justification objective et raisonnable. En d’autres termes, ils ont argumenté que réserver le bénéfice de l’exonération du précompte immobilier aux seuls « cultes reconnus » constitue une discrimination.

L’État belge, représenté par le gouvernement fédéral, objectait que cette différence de traitement était justifiée et qu’il suffisait aux Témoins de Jéhovah de demander leur reconnaissance au même titre que les « cultes reconnus », ce qui leur ouvrirait l’accès notamment au bénéfice de cet avantage fiscal. La Cour donne raison aux Témoins de Jéhovah dans un arrêt dont l’impact va bien au-delà de la question précise de l’exonération du précompte professionnel. Ainsi, pour motiver sa décision, la Cour remet en cause le mode opératoire du système belge de reconnaissance des cultes.

Au fil du temps, la Belgique a « reconnu » six cultes + un : les cultes catholique et protestant en 1802, le culte israélite en 1808, le culte anglican en 1835, le culte musulman en 1974, le culte orthodoxe en 1985 et une conviction philosophique non confessionnelle à savoir l’athéisme (qualifiée erronément de « laïcité » organisée – la laïcité n’est pas une conviction idéologique ou philosophique mais un principe politique d’organisation de l’État qui permet la libre expression de toutes les convictions idéologiques ou philosophiques, rôle d’arbitre qu’il ne peut pas assumer s’il est reconnu à l’égal d’un culte) en 2002. La Cour ne remet pas en question l’existence d’un système qui distingue les « cultes reconnus » et les « cultes non reconnus ». Cela fait partie de la marge d’appréciation conférée aux États.

En revanche, même s’il existe en Belgique des critères de reconnaissance (avoir suffisamment d’adeptes – plusieurs dizaines de milliers –, être structuré, être établi dans le pays depuis suffisamment longtemps – plusieurs décennies –, représenter un intérêt social, ne développer aucune activité qui pourrait aller à l’encontre de l’ordre social), ceux-ci ne sont contenus dans aucune loi, mais ressortent des réponses données par le Ministre de la Justice, également en charge des Cultes, à des questions parlementaires. La procédure relative à la reconnaissance n’est pas plus établie par une loi, mais résulte d’une pratique purement administrative, avec les risques de fait du Prince voire d’arbitraire que cela engendre. D’ailleurs, les demandes de reconnaissance du bouddhisme et de l’hindouisme traînent respectivement depuis 2006 et 2013, alors qu’il est permis de penser qu’ils remplissent les critères.

Une réforme inéluctable

En conséquence, la Cour considère que le système belge de reconnaissance des cultes n’offre pas de garanties suffisantes d’accessibilité, de prévisibilité et de sécurité juridique. La Cour va même plus loin : le système actuellement prévu en Belgique ne repose pas sur des garanties minimales d’équité et de non-discrimination, ni ne garantit une appréciation objective des demandes de reconnaissance. En effet, cette reconnaissance est subordonnée à la seule initiative du Ministre et dépend ensuite de la volonté purement discrétionnaire du législateur.

On le voit : l’arrêt de la Cour rend une réforme du système belge de reconnaissance des cultes inéluctable. Ajoutons : souhaitable. Concrètement, tant le principe que les critères et modalités de reconnaissance devraient être inscrits dans la Constitution, d’autant plus que le financement public qui résulte de cette reconnaissance est, lui, inscrit dans la Constitution (article 181). Il est tout à fait paradoxal que le texte constitutionnel fasse place à l’effet, sans faire également place à la cause. La constitutionnalisation des critères de reconnaissance favoriserait l’avènement d’une uniformité dans l’octroi de la reconnaissance et remplacerait ce qui constitue actuellement une reconnaissance au cas par cas au gré de lois particulières et fortement influencées par le contexte plus ou moins propice.

Un système de financement à revoir aussi

La révision du système de reconnaissance devrait être l’occasion de revoir également le système de financement. Ce dernier ne correspond plus à la réalité sociologique de notre pays. Ainsi, malgré une crise des vocations, le seul culte catholique concentre l’écrasante majorité du budget total. La clé de voûte d’une réforme du financement devrait être la juste répartition des deniers publics, et ce dans une perspective évolutive, par exemple via un système d’impôt philosophiquement dédicacé organisé dans le respect de la vie privée des citoyens et qui permettrait que la répartition du budget de l’État se fasse proportionnellement au nombre de citoyens se revendiquant des différents « cultes reconnus ».

Ces évolutions permettraient à la Belgique de faire un grand pas dans le sens d’un meilleur respect de l’égalité et de la non-discrimination, ingrédients essentiels du principe de laïcité (synonyme de neutralité de l’État). À cet égard, il est important de remarquer qu’un système de reconnaissance et de financement public des cultes n’est pas en soi contraire au principe de laïcité, dès lors que, sous prétexte d’allouer des deniers, l’État ne s’ingère pas dans le fonctionnement des cultes et que, par réciprocité, ces derniers ne s’ingèrent pas dans le fonctionnement des autorités publiques.