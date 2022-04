Bela, 16 fois champion du monde de padel, participera au Brussels Padel Open: «Je n’aurai jamais imaginé pouvoir être numéro 1 mondial»

Le plus grand champion de padel de tous les temps a donné une interview exclusive aux organisateurs du Brussels Padel Open qui se tiendra dans trois semaines.

S’il y a bien un événement que les amateurs de padel attendent dans les prochaines semaines, c’est bien le Brussels Padel Open. Du 4 au 8 mai, les meilleurs joueurs du monde s’affronteront à Tour & Taxis. F. Belasteguin, le plus grand joueur de cette discipline, y sera : « Je suis content de jouer dans une ville aussi belle que Bruxelles. La ville méritait d’avoir une étape du championnat du monde de padel. Je peux vous assurer que les meilleurs joueurs du monde assureront le meilleur spectacle possible. »

16 fois champion du monde consécutivement, celui que l’on surnomme Bela ne pensait jamais devenir numéro 1 mondial (il est actuellement onzième mondial) : « Même dans mes rêves les plus fous ! Mais quand je l’ai eu, je me suis dit : « Voyons combien de temps je vais pouvoir garder ce statut et je m’y suis accroché de nombreuses années… » »