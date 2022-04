Coup de tonnerre en D1B: Virton réclame cinq millions d’euros à Mouscron Le club de la province de Luxembourg estime que le championnat est faussé et qu’il y a eu « dopage financier »

Belga

Publié le 15/04/2022

L’avenir de l’Excelsior Mouscron s’inscrit de plus en plus en pointillé. Dans une situation financière très compliquée et avec une licence qui a été refusée il y a quelques jours, Mouscron pourrait très bien atterrir, au mieux en D2 Amateurs… au pire à la faillite !

Et pour couronner le tout, Virton réclamerait cinq millions d’euros au club hurlu, selon des informations de la RTBF, pour « avoir sciemment faussé le championnat de D1B 2021-2022 en violant grossièrement les règles de bonne gouvernance financière imposées par le règlement « licence » de l’URBSFA ». Le tout à payer dans les huit jours ! En cas de non-payement, l’Excelsior Virton engagerait des actions adéquates.

Virton explique également que Mouscron a violé la plupart des règles impératives imposées à tous les clubs professionnels et ayant pour objet de garantir la bonne gestion financière du secteur. « En engageant des joueurs et un staff technique d’un niveau bien supérieur à ce qu’il pouvait se permettre, en promettant des salaires élevés, mais ensuite en ne respectant pas ses obligations salariales, le RE Mouscron a recouru au « dopage financier », avec pour conséquence que son classement sportif a été obtenu de manière frauduleuse », a expliqué le club gaumais.

Une chose est certaine : Virton semble prêt à tout pour sauver sa peau en D1B !