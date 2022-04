Présidentielle 2022: entre Macron et Le Pen ça devient personnel, voici les derniers sondages

Les sondages annoncent pour l’heure une victoire du président sortant le 24 avril, avec entre 53 et 55 % des voix. Une victoire qui semble plus incertaine qu’en 2017, lorsqu’il avait sèchement battu Marine Le Pen avec près de 64 % des suffrages.

Ils ne se quittent plus d’une semelle et se rendent coup sur coup. Les deux finalistes à la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, s’affrontent vendredi par médias interposés, projet contre projet et sur un ton nettement plus personnel.

Pour le président sortant, le programme de sa rivale d’extrême droite n’est pas « la douceur incarnée ». Sa présidence a été « affreusement autoritaire », lui répond Marine Le Pen.