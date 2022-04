Guerre en Ukraine: une adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan aurait «des conséquences», selon la Russie

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, une adhésion à l’Otan de la Suède et de la Finlande aurait des conséquences pour ces pays et la sécurité européenne

Ces pays «doivent comprendre les conséquences d’une telle mesure pour nos relations bilatérales et pour l’architecture sécuritaire européenne dans son ensemble», a déclaré la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, dans un communiqué.

«Etre membre de l’Otan ne peut renforcer leur sécurité nationale. De facto, (la Finlande et la Suède) seront la première ligne de l’Otan», a-t-elle encore indiqué.

Helsinki et Stockholm réfléchissent à rejoindre l’Alliance atlantique en réaction à l’offensive militaire russe contre l’Ukraine.

Jeudi, déjà, l’ex-président russe et actuel numéro deux du Conseil de sécurité de Russie Dmitri Medvedev a affirmé que si la Finlande ou la Suède rejoignaient l’Otan, la Russie renforcerait ses moyens militaires, notamment nucléaires, en mer Baltique et près de la Scandinavie.

Menace existentielle pour la Russie

La Finlande, qui a quelque 1.300 km de frontière avec la Russie, décidera «d’ici quelques semaines» sur une candidature à l’Otan, selon sa Première ministre.

La Suède n’exclut pas elle non plus de rejoindre l’alliance militaire occidentale, mais semble plus en retrait que sa voisine.