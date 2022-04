Le bikepacking: le vélo comme moyen de très longues traversées

Le bikepacking devrait connaître en 2022 une nouvelle saison pleine. Les groupes spécialisés sur les réseaux sociaux grouillent déjà de mille projets de voyages plus longs et plus insolites les uns que les autres. Celles et ceux qui prendront la route cet été y dévoilent leurs itinéraires, y prennent des conseils quant au matériel à emporter et vérifient, autant que faire se peut, qu’ils ne s’engagent pas dans de bourbeuses galères.

Le bikepacking, c’est-à-dire – si l’on voulait tenter de définir le terme – cette nouvelle pratique qui consiste à voyager en vélo sur de longues, très longues, interminables distances en évitant de surcharger sa monture. Autrement dit, en excluant le plus souvent d’y monter un porte-bagages et de l’assommer d’équipements de confort. Quelques sacoches accrochées au vélo sont censées faire l’affaire avec dedans tout au plus une tente, des habits contre la pluie, du matériel de réparation et un peu de nourriture. Léger, quoi !