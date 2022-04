Hockey: une demi-finale historique pour les Gantoises

En seconde période, la physionomie de la rencontre était assez identique. Les Flandriennes, privées d’Alix Gerniers blessée, jouaient de manière un peu plus structurée et elles héritaient de plusieurs p.c. mais Stephanie Vanden Borre ne trouvait pas la clé pour tromper la vigilance du dernier rempart anglais. A la 47e minute, Surbiton obtenait son premier p.c. de la rencontre mais l’envoi d’Elodie Stenner heurtait le poteau du but de Pauline de Ryck. La tension était palpable dans les rangs gantois car les Anglaises se montraient de plus en plus insistantes au fil des minutes. Mais les Gantoises réagissaient et reprenaient la direction des opérations pour dominer la fin de match. La dernière minute était tendue mais les joueuses de Kevin Demartinis tenaient bon et se qualifiaient pour le Final 4.

Pour leur toute première participation à la prestigieuse Euro Hockey League, les championnes de Belgique ne savaient pas réellement à quoi s’attendre face à une équipe de Surbiton qu’elles ne connaissaient pas réellement. Mais le match débutait sur les chapeaux de rue puisque les Gantoises héritaient d’un stroke après 58 secondes de jeu après une faite volontaire sur Ambre Ballenghien. Et Stephanie Vanden Borre ne se faisait pas prier pour placer son équipe au commandement de la rencontre. Les Flandriennes, sous les yeux de Raoul Ehren, le sélectionneur des Red Panthers, étaient bien dans la rencontre et elles prenaient clairement la direction des opérations. Elles se créaient plusieurs belles opportunités mais c’étaient leurs adversaires qui égalisaient via la meilleure buteuse de la compétition anglaise, Darcy Bourne (12e). Mais sur la remise en jeu, Emilie Sinia redonnait déjà l’avance à la Gantoise (1-2). Dans le deuxième quart, la Gantoise dominait assez largement les échanges et récupéraient énormément de balles sans toutefois réussir à concrétiser cette domination dans les chiffres.

Le titre en Belgique demeure l’objectif principal de la saison

« C’est resté serré jusqu’au coup de sifflet mais nous avons tout de même dominé les échanges », précisait d’emblée Ambre Ballenghien. « C’était un match à élimination directe et c’est toujours particulier. Le plan, c’était de les presser et de procéder en contre-attaques. Nous voulions marquer le plus rapidement possible et c’est ce que nous avons fait. Nous aurions ensuite pu nous montrer un peu plus inspirée dans le dernier geste. Nous n’aurons rien à perdre, demain, face à la meilleure équipe d’Europe. Nous jouerons sans pression et nous tenterons de créer la surprise. Ce week-end européenne nous permet également de nous situer au niveau international. C’est une chance de participer à un tournoi de cette qualité pour préparer également pour les playoffs qui reste notre objectif principal cette saison. »

Face à Den Bosch, les tenantes du titre qui ont tout de même remporté 16 des 20 dernières éditions de la Coupe d’Europe des clubs, et qui ne devrait faire qu’une bouchée des Irlandaises de Pegasus, la Gantoise devra saisir sa chance en proposant une prestation solide. « Nous avons beaucoup travaillé à la vidéo et nous devrons jouer avec un brin de folie », poursuivait de son côté Alex de Paeuw, le T2. « Nous n’avons évidemment rien à perdre. Il faudra donc les surprendre sans perdre les fondements de notre jeu non plus. Nous allons travailler également spécifiquement les p.c. ce vendredi après-midi durant une grosse demi-heure pour essayer de proposer des phases auxquelles notre adversaire ne s’attend pas. »