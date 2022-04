Guerre en Ukraine: Angela Merkel et ses anciens alliés sur le banc des accusés

L’ancienne chancelière conservatrice et la gauche sociale-démocrate, qui ont gouverné l’Allemagne ensemble pendant 12 ans, sont accusées d’avoir mené une politique aux dépens de l’Ukraine.

Vladimir Poutine aurait-il déclenché la guerre si Merkel avait accepté l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan en 2008 ? Les Allemands se posent cette question, ô combien embarrassante, après les aveux de leur président, le social-démocrate Frank-Walter Steinmeier (SPD), deux fois ministre des Affaires étrangères sous Merkel.

« Poutine y aurait sans doute réfléchi à deux fois », estime Jörg Himmelreich, historien et professeur à l’ESCP Business School Paris et Berlin. Frank-Walter Steinmeier a été en effet le grand architecte des relations germano-russes. Il a reconnu publiquement l’échec d’une stratégie du dialogue et des relations économiques pour renforcer la paix : « Nous nous sommes longtemps accrochés à ces ponts que nous avions construits [avec la Russie] alors que nos partenaires nous en dissuadaient », a-t-il analysé dans son mea culpa.