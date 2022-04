Paris-Roubaix: Mathieu van der Poel favori dimanche sur les pavés de l’Enfer du Nord

Van Aert de retour

Le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), Jasper Stuyven et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), l’Allemand Nils Politt (Bora-hansgrohe) sont à compter parmi les outsiders. L’Italien Filippo Ganna, le Néerlandais Dylan van Baarle et le Polonais Michal Kwiatkowski emmèneront eux une équipe Ineos qui vient de s’adjuger l’Amstel Gold Race avec Kwiatkowski et la Flèche Brabançonne avec Magnus Sheffield. À l’inverse, les Quick Step-Alpha Vinyl connaissent un printemps difficile et compteront sur le Danois Kasper Asgreen, Yves Lampaert et le nordiste Florian Sénechal.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) effectuera sa rentrée dimanche. Le champion de Belgique avait dû renoncer au Tour des Flandres à cause d’une infection au coronavirus qui l’a aussi privé d’Amstel Gold Race. Il dit venir dans un rôle d’équiper au service du Français Christophe Laporte, du Néerlandais Mike Teunissen ou de Nathan Van Hooydonck.

Dernier vainqueur belge de Paris-Roubaix en 2019, Philippe Gilbert prendra pour la dernière fois le départ de l’Enfer du Nord, entouré entre autres de Victor Campenaerts et Florian Vermeersch, 2e l’an dernier, chez Lotto Soudal.