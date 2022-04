Ryanair: le personnel annonce une grève à Zaventem et Charleroi

Les membres du personnel de cabine de Ryanair travaillant aux aéroports de Zaventem et de Charleroi mèneront une grève de trois jours la semaine prochaine, du vendredi 22 au dimanche 24 avril inclus, annoncent vendredi les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Une action motivée par des négociations autour d’une nouvelle convention collective sur les salaires et les primes du personnel de cabine qui n’ont pas encore abouti à un accord. Une dernière tentative de médiation entre les représentants du personnel et la direction de la compagnie irlandaise à bas coûts organisée vendredi n’a pas permis d’aboutir aux solutions espérées.

Sans salaire depuis des mois

« Certains membres du personnel qui ne sont plus autorisés à prendre l’avion, en raison d’une grossesse par exemple, sont sans salaire/avantages sociaux depuis des mois », illustre son homologue flamand Hans Elsen, de l’ACV Puls. « Ryanair n’a aucun respect pour le bien-être de son personnel. »

Les syndicats chrétiens dénoncent également que 75 % du personnel de cabine perçoit le salaire minimum du secteur, et ce alors qu’ils travaillent les jours fériés et les week-ends, tôt et tard. « Tout cela pour un montant brut dérisoire de 2.000 euros. Bien que Ryanair ait une marge bénéficiaire de 30 % à Charleroi, la plus grande base de Belgique, et qu’elle s’attende à réaliser un bénéfice d’un milliard d’euros cette année, il n’y a aucune marge pour une amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs », fustigent CNE et ACV Puls.