Union - Beerschot arrêté: les Anversois ne s’opposeront pas à un score de forfait

Le Beerschot ne s’opposera pas à une défaite sur score de forfait pour le match Union Saint-Gilloise - Beerschot qui a dû être arrêté à la 82e minute dimanche dernier après que des supporters anversois ont lancé des fumigènes et sont montés sur la pelouse du stade Marien lors de cette rencontre de la 34e et dernière journée de la phase classique du championnat.

Le club anversois l’a indiqué vendredi devant le conseil disciplinaire de l’Union belge de football qui s’est penché sur le dossier. L’instance dit vouloir prendre une décision le plus vite possible. Celle-ci pourrait tomber encore vendredi, ou plus vraisemblablement samedi ou au début de la semaine prochaine.