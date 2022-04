Eden ou la tragédie des enfants jetables

Au départ de ce livre, il y a d’abord une indignation. Celle de Marie Colot quand elle tombe sur un reportage autour du « rehoming », pratique légale dans certains états américains et qui permet à des familles ayant adopté un enfant de le remettre « sur le marché » en cas de couac dans la relation. Dans ce documentaire, elle découvre une préadolescente défilant sur un tapis rouge, main posée sur la hanche, devant des dizaines de parents adoptifs potentiels, dans l’espoir d’être « recasée ». Ce visage qui sourit avec un mélange de force et d’innocence a longtemps hanté Marie Colot. « Je me demandais où elle avait enfoui sa rage, » précise-t-elle dans une note à la fin du livre. « C’est de cette question qu’est né le personnage d’Eden. »