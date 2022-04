Energie: le savoir-faire belge éolien s’exporte en Allemagne

Trente-six mètres de haut. 35 mètres de longueur. 2.200 tonnes d’acier et d’appareils électriques. Perdue au beau milieu d’un vaste terrain industriel battu par les vents, la plateforme offshore que font construire les groupes belges Elia (gestionnaire du réseau électrique haute tension) et Parkwind (développeur de parcs éoliens offshore) sur le site de leur sous-traitant Bladt Industries à Aalborg (nord du Danemark), écrase le visiteur par ses dimensions. Elle est presque terminée et ne sera bientôt plus accessible que par bateau ou hélicoptère. Dans deux mois, des engins à chenilles emporteront sur leur dos le géant d’acier et le déposeront sur une barge. Direction le large. Elle sera ensuite juchée sur un pilier en acier de 10 mètres de diamètre et de 110 mètres de longueur, l’un des plus grands jamais construits pour l’éolien offshore.