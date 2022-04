Guerre en Ukraine: comment Dmitry Peskov est devenu le propagandiste en chef de la Russie

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, lui Peskov et sa famille font l’objet de sanctions économiques prises par l’Union européenne, le département du Trésor américain, le Japon, l’Australie et le Canada. Et pour cause, il est le principal relais propagandiste du gouvernement russe dans les médias. Dmitry Peskov, né en 1967 à Moscou, dans l’ancienne URSS, est le secrétaire de presse de Vladimir Poutine et le chef de l’administration présidentielle.

Depuis le 24 février, le porte-parole du Kremlin a écumé les plateaux des principales chaînes d’information occidentales : CNN, Sky News, LCI… Telle une boîte à musique il y répète sans cesse la même propagande kremlinienne. L’armée russe viendrait dénazifier et démilitariser l’Ukraine en ne visant que des cibles militaires, dans le but de libérer les populations martyres des « républiques populaires » de Donetsk et Lougansk.