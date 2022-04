Noël au balcon, Pâques au tison

Si c’est sous la plume du lexicographe anglais Randle Cotgrave que l’on trouve pour la première fois – en 1611 – trace de « À Noël au tison, à Pasques au perron », le dicton serait plus ancien encore, prédisant qu’aux Noël anormalement doux ne peuvent succéder que des dimanches de Pâques cruellement piquants. Cette prévision météorologique ne peut forcément être prise au pied de la lettre : le jour de la chasse aux œufs n’a pas lieu chaque année à la même date puisque celle-ci est fixée en fonction de celle de la pleine lune et flotte entre le 22 mars et le 25 avril. Son organisation peut donc se faire sous des conditions météo très différentes. Et plus précisément ? Entre 1991 et 2020, le dicton a été mis hors course à 13 reprises, Noël étant au tison davantage qu’au balcon, il y faisait plus froid que de coutume. Sur les 17 années restantes par contre, cette prédiction s’est révélée juste à 10 reprises, les températures saisonnières à Noël ont été plus généreuses que celles enregistrées à Pâques.