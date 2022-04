A la Chandeleur, l’hiver se meurt ou reprend vigueur

Le 2 février, entre deux crêpes s’est joué le sort de l’hiver… ou pas. Selon l’expression consacrée, l’hiver se perd, se passe, se meurt, s’en va… ou reprend vigueur. Vous l’aurez remarqué, la deuxième partie de la phrase ne change que rarement. Doit-on y voir le signe de la prédominance de la reprise de vigueur de l’hiver ? Le 2 février est-il un point de rupture ?

Entre 1991 et 2020, une nette cassure de la courbe des températures n’a été observée qu’à seulement 7 reprises ce jour-là. A 6 occasions, c’est au bénéfice de températures plus chaudes que le changement s’est opéré. Il fait d’ailleurs, en moyenne, 1ºC plus chaud la semaine qui suit la chandeleur que la précédente. Un vrai pied de nez au bonhomme hiver.