En avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, fais ce qu’il te plaît

Selon le dicton, d’aucuns devraient se méfier des promesses de beau temps du mois d’avril, qui aurait tôt fait de tourner vinaigre, alors que le mois de mai, lui, ne fait pas semblant de sortir de l’hiver. Vraiment ? Si, question températures, mai – de fait – tient ses promesses en étant systématiquement plus chaud qu’avril (13,8 degrés de moyenne – nuits comprises – contre 10,5 pour avril, entre 1991 et 2020). Question pluies, en revanche, il peut être opportun de garder un pardessus à portée de main : sur 20 des 30 années documentées, mai s’est avéré plus pluvieux, voir beaucoup plus pluvieux. Le dicton honnête : en avril, ne te découvre pas d’un fil, en mai, prends un K-Way.