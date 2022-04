Entre Georges et Marquet, un jour de l’hiver se met

Alors que le dicton menace d’une journée d’hiver entre le 23 et 25 avril, on remarque que les températures ont chuté sous la barre des 5 degrés, ces trois jours-là, à seulement dix reprises lors des 30 dernières années. Sans jamais basculer en négatif. À l’inverse, sur ce même intervalle de trois jours, la température maximale moyenne du mois d’avril (15 degrés) a été dépassée à 26 reprises lors de ces 30 dernières années. Le mercure affichait même 27,9 degrés à Uccle le 25 avril 2007. Manifestement, si le dicton nous invite à ne pas ranger écharpes et bonnets trop rapidement, tout indique que l’on pourrait sortir shorts et tee-shirts plus tôt qu’il n’y paraît ! « Entre Georges et Marquet, c’est plus souvent un jour d’été qu’un jour d’hiver qui vient se glisser. »