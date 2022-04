Premier League: un candidat américain retire son offre d’achat de Chelsea

Le consortium américain dirigé par la famille Ricketts a annoncé vendredi avoir retiré son offre de rachat de Chelsea, au lendemain de la date limite pour le dépôt des candidatures à la reprise du club mis en vente par son propriétaire russe Roman Abramovich.

Dans un communiqué, Tom et Laura Ricketts, les propriétaires de la franchise de baseball des Chicago Cubs, et leurs partenaires, les milliardaires américains Ken Griffin et Dan Gilbert, déclarent avoir décidé « de ne pas soumettre d’offre finale pour le Chelsea FC », faute d’accord sur la composition finale de leur proposition.