Beau temps à la Saint-Anicet est l’annonce d’un bel été

Un chrétien a au moins deux raisons de festoyer, en ce dimanche pascal : la résurrection du Christ et la Saint-Anicet (11ème pape de l’Eglise catholique). Et tous les astres semblent alignés pour que la fête soit belle. L’IRM annonce un temps « sec et ensoleillé », le mercure pourrait grimper jusqu’à 18 degrés, bien au-delà des normes saisonnières. Ce qui, si l’on en croit le dicton, promet un été haut en chaleur. Or il arrive qu’Anicet rime avec fiabilité. Le 17 avril 2018 par exemple, le thermomètre a frôlé les 21 degrés à Uccle, et l’enchaînement juillet/août fut le plus chaud des trente dernières années. Un premier point pour notre saint !