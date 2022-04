Peut-on se fier aux dictons météo de mamy?

Faut-il vraiment craindre la pluie de la Saint-Médard et la glace de la Saint-Pancrace ? Le Soir s’est penché sur 30 années de données météorologiques pour éprouver les plus célèbres dictons.

Lunes rousses, étés de la Saint-Martin et pluies du matin – qui n’arrêtent pas les pèlerins – disparaissent peu à peu de notre imaginaire collectif. Les scientifiques de la météo auraient-ils balayé superstition et culture populaire ? En tout cas, les dictons météo, leurs innombrables variantes et leurs liens avec une ribambelle de saints tombent peu à peu dans l’oubli.

Mais après tout, fallait-il s’y fier, un peu, beaucoup ou pas du tout ? Sans aucune prétention scientifique, Le Soir a confronté quelques-uns de ces adages aux statistiques établies par l’Institut royal météorologique (IRM). Et principalement à celles des trente dernières années collectées à Uccle. A quelques exceptions près, les sacro-saints dictons ne décrivent guère la réalité météorologique belge. Pire, il arrive que la météo prenne un malin plaisir à faire mentir le dicton et nous déboutonner lorsque l’on se préparait à ressortir ses moufles ou à nous faire grelotter en plein juillet.