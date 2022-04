Euro Hockey League: pas de miracle européen pour le Dragons

Après leur désillusion de dimanche dernier et la non-qualification pour les playoffs, les Anversois se devaient de relever la tête lors de ce rendez-vous européen. Mais en l’absence de Florent van Aubel (commotion cérébrale), la tâche ne s’annonçait pas du tout évidente vu la fébrilité affichée par les champions de Belgique depuis la trêve hivernale. Et ce sont d’ailleurs les Anglais de Surbiton qui prenaient l’initiative dans ce quart de finale puisque Loic Van Doren devait déjà intervenir avec autorité alors qu’on ne jouait pas encore depuis une minute. Les échanges étaient relativement équilibrés durant ce premier quart et les occasions étaient peu nombreuses à l’exception d’un tir de Lucas Martinez. Surbiton prenait ensuite, peu à peu, le dessus sur son adversaire en contrôlant les échanges. Mais, à la 22e minute, le Dragons sortait de sa torpeur. Toutefois la tentative de Max Luytens terminait sa course sur la barre transversale du but. Les Anglais proposaient un bloc défensive solide et coupaient tous les angles pour empêcher le Dragons de développer son jeu.

En seconde période, la qualité du jeu n’était guère plus brillante. Il y avait pas mal de déchet des 2 côtés et personne ne trouvait la clé pour ouvrir le score. A la 39e minute, Surbiton obtenait le premier penalty de la rencontre et Luke Taylor ouvrait enfin les hostilités d’un envoi puissant. Les Anversois tentaient de réagir et juste avant la fin du 3e quart, un tir de Simon Gougnard était sauvé à même la ligne par un défenseur anglais. Le dernier quart d’heure allait donc être décisif pour le Dragons s’il voulait terminer cette saison en beauté. Mais la première occasion de cette fin de rencontre était pourtant à mettre au crédit d’Alex Williams qui se heurtait à Loic Van Doren, toujours attentif. A la 56e minute, les champions de Belgique héritaient, enfin, de leurs 2 premier p.c. Henri Raes pensait réduire le score sur rebond mais l’arbitrage vidéo annulait le but pour une balle jugée dangereuse. Michael Cosma retirait son gardien à 3 minutes du terme mais le score ne bougeait plus.