Paysans en colère à Hal: «La terre doit rester aux agriculteurs»

Les terres agricoles sont de plus en plus recherchées, et pas que par des agriculteurs, à tel point que les jeunes qui veulent se lancer ont bien du mal à trouver des surfaces à un prix abordable. Ce 15 avril, en prélude à la journée mondiale des luttes paysannes, le Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) qui regroupe 23 organisations paysannes et de solidarité internationale a organisé un cortège revendicatif à Hal, une ville symbolique puisque c’est là que le groupe Colruyt a son siège social. Un groupe qui est perçu comme « un agresseur contre les agriculteurs et leur autonomie. »