A partir de Pâques, les navires russes ne seront plus bienvenus chez nous

L’interdiction pour les bateaux russes d’accoster dans les ports européens prend effet ce dimanche. Des exceptions existent notamment pour les produits alimentaires… et l’énergie.

C’est ce dimanche qu’entrera en vigueur l’interdiction pour les bateaux russes d’accoster dans les ports européens. Cette mesure a été décidée le 7 avril dernier par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, et fait partie du cinquième paquet de sanctions appliquées à la Russie depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, le 24 février dernier. Elle vaut pour tous les navires « immatriculés sous pavillon russe », en ce compris les yachts et les bateaux de plaisance. Afin de se prémunir contre un éventuel changement de pavillon, l’UE a décidé que la mesure est également valable pour les « navires qui ont changé leur pavillon russe ou leur numéro d’immatriculation russe pour le pavillon ou le numéro d’immatriculation de tout autre État après le 24 février 2022 ».