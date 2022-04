Tanya Goel: le chaos de la vie derrière l’ordre et la rigueur

En entrant au rez-de-chaussée du patio des Musées royaux des Beaux-Arts, on ressent comme une impression de déjà-vu. Les grands tableaux et les petits dessins de Tanya Goel rappellent l’abstraction géométrique, l’art cinétique et les recherches sur la couleur d’Anni et Josef Albers.

C’est en s’approchant des œuvres qu’on découvre pleinement le travail de cette jeune femme née en 1985 à New Delhi. Dans les plus anciennes, le travail sur la couleur domine avec une série de grands tableaux soigneusement construits sur base de formules mathématiques. Mais à côté de cet aspect froid et rigoureux, l’artiste utilise une multitude de pigments qu’elle fabrique dans son laboratoire à partir de végétaux et de matériaux récupérés sur des chantiers de démolition à New Delhi : béton, verre, plastique… C’est à partir de ces rebuts qu’elle crée toute une gamme de couleurs qui vient ensuite se poser sur des toiles aux allures de cités modernes vues du ciel.