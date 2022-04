Guerre en Ukraine: la crainte d’une nouvelle escalade après le naufrage du croiseur «Moskva»

Au lendemain du naufrage jeudi du « Moskva », imposant navire amiral et pièce maîtresse de la flotte russe en mer Noire, Kiev s’est retrouvé vendredi sous le feu des missiles. De puissantes explosions ont été entendues autour de la capitale ukrainienne. « Le nombre et l’ampleur des frappes de missiles sur des sites de Kiev vont augmenter en réplique à toutes les attaques de type terroriste et aux sabotages menés en territoire russe par le régime nationaliste ukrainien », a indiqué le ministère russe de la Défense. Principale cible : la destruction d’une usine de missiles Vizar située dans la banlieue de Kiev.