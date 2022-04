Paris-Roubaix : derrière les géants, la route des pavés est ouverte

Le calendrier liturgique et celui des élections présidentielles permettront aux suiveurs d’apprécier une tradition un peu oubliée aujourd’hui : l’Enfer du Nord, c’est aussi et donc parfois « La Pascale », une appellation d’origine contrôlée si chère à l’Hexagone. À travers ses secteurs pavés et ses champs asséchés par les vents de ces dernières semaines, Paris-Roubaix enchantera donc Pâques, ses œufs et ses cloches, agitées au sommet des beffrois qui dominent certaines cités nordistes.

Dans ce décor endémique, la classique la plus regardée au monde distillera ses habituelles émotions, ses chutes, ses crevaisons, ses gueules empoussiérées qui séviront jusqu’au vélodrome, site majestueux pour une arrivée de course cycliste.