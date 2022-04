Georges-Louis Bouchez sur la prolongation du nucléaire: «Les écologistes veulent faire de la Wallonie une usine à CO2»

À lire aussi Nucléaire: Ecolo défend le verre à moitié vert

« C’est vrai, mais nous allons nous battre pour faire bouger les lignes. Dans les groupes techniques qui travaillent sur la question au sein du gouvernement, mais aussi au parlement. Le recours aux centrales au gaz est une aberration et je constate que les écologistes ont décidé de faire de la Wallonie une usine à CO2, tout cela à cause de leur enfermement idéologique », a affirmé M. Bouchez.

Le MR estime qu’il faut prolonger davantage de réacteurs nucléaires. « Notre but n’est pas de ne pas respecter les décisions prises au gouvernement mais d’aller plus loin. Vu les derniers événements, je ne vois pas comment on peut dire aux citoyens que l’on consommera davantage de gaz et faire campagne pour leur dire de baisser leur chauffage de 2ºC », a ajouté le président, interrogé par l’Agence Belga.