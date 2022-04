Le débat de notre émission «En attendant le match»: Axel Witsel en MLS, ce serait la fin de parcours chez les Diables? (vidéo)

Axel Witsel arrive en fin de contrat au Borussia Dortmund, club qu’il quittera donc en juin prochain comme il nous l’a d’ailleurs confirmé. Le Diable rouge, âgé de 33 ans, n’a pas l’intention d’arrêter et espère encore jouer trois ans. « Le moment n’est pas venu pour moi de dire stop. Je veux encore en profiter un maximum », nous a-t-il confié le 6 avril dernier. Si le Standard ne constitue pas une solution pour lui, il pourrait, selon certaines rumeurs, opter pour une aventure aux States. Son nom circule ainsi du côté de Los Angeles Galaxy et du Los Angeles FC.

Dans notre talk foot, en collaboration avec VOO Sport et RTL Sport, le débat a tourné autour de l’avenir de l’avenir du Diable rouge et d’un éventuel atterrissage en MLS. Serait-ce un bon ou un mauvais choix ? Jean-François Remy, Emiliano Bonfigli et Frédéric Larsimont ont donné leur point de vue.