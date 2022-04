Fréquences, accessibilité... l’agenda serré du rail belge en 2022

Au niveau européen, 2021 était l’année du rail. En Belgique, c’est 2022 qui sera l’année du rail. » Le ministre fédéral de la Mobilité pointe dans son agenda la conjonction de rendez-vous importants pour le rail en Belgique. Au menu de l’année, l’adoption du plan à long terme « Vision 2040 », des contrats de service public et de performance pour la SNCB et Infrabel, le plan pluriannuel d’investissement et l’octroi, pour 10 ans, du monopole des missions de service public à la seule SNCB. D’ici janvier 2023, tous ces éléments qui s’entremêlent devraient assurer la place que le ministre espère attribuer au chemin de fer belge dans la mobilité en Belgique. « Au surlendemain du rapport du Giec, après un accord du gouvernement pour diminuer de 55 % les émissions de CO2 d’ici 2030, comme réponse à la crise énergétique actuelle, pour ne plus dépendre d’énergies venant de pays à la démocratie questionnable, le train est la solution », assure Georges Gilkinet.