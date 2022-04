Vincent Kompany au pied de son premier trophée d’entraîneur

Il y aura beaucoup plus en jeu qu’une simple Croky Cup, lundi après-midi, au stade Roi Baudouin. Pour Gand et Hein Vanhaezebrouck, qui viennent de passer à côté des Champions Play-Offs pour la deuxième saison d’affilée en dépit d’un football attrayant et qui mettront tout en œuvre pour sauver leur saison en prenant leur revanche sur les Mauves par rapport à 2008. Une quatrième Coupe à l’occasion de leur sixième finale est un must pour les Buffalos. Mais aussi et surtout pour Anderlecht, évidemment, qui n’a plus remporté le moindre trophée depuis le dernier titre de 2017, acquis sous René Weiler. Comme Bruges l’avait fait en 2015… à ses dépens, le Sporting rêve d’une dixième Coupe de Belgique synonyme d’un accès définitif à la voie du renouveau.