Wout van Aert sera au départ de Paris-Roubaix avec l’idée «d’aller loin»

Malgré son absence de compétition depuis plus de deux semaines, Wout van Aert se sent totalement rétabli à deux jours de Paris-Roubaix. Sa contamination au coronavirus, qui l’a privé du Ronde et de l’Amstel Gold Race, n’a pas entamé les capacités du champion de Belgique.

Les tests cardiaques et analyses sanguines qui ont suivi sa maladie l’ont rassuré. «Dès que je me suis senti bien, j’ai essayé de reprendre l’entraînement. Je cherchais à voir ce que je pouvais faire. Les derniers jours, je me sentais bien, donc je voulais vraiment être là (Paris-Roubaix, Ndlr)», a-t-il fait savoir sur le site de son équipe.