Chika Unigwe: «Au Nigeria, on se prostitue pour un verre d’eau»

Zwartezusterstraat, Anvers. Sisi, une jeune prostituée d’origine nigériane, arrivée quelques mois plus tôt en droite ligne de Lagos, est retrouvée morte. Sous le choc, ses trois collègues, nigérianes elles aussi, partagent le récit de ce qui les a conduites, dans les filets de la prostitution. La même histoire, à travers quatre destins parallèles, quatre visages, de la promesse d’une vie plus belle sur le continent européen, d’un miroir aux alouettes et d’un piège qui se referme.

Dans Fata Morgana, publié il y a 15 ans en anglais sous le titre Black Sisters’ Street, la romancière Chika Unigwe retrace le parcours de ces travailleuses invisibles au service des besoins sexuels masculins.

Vous vivez aujourd’hui aux Etats-Unis. Qu’est-ce qui vous a amené à écrire un roman situé en partie en Belgique?