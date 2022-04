Un livre sur les livres pour la fête de la librairie

Le samedi 23 avril, c’est la 24e édition de la Fête de la librairie. Plus de 480 libraires indépendants y participent en France, en Belgique et en Suisse. Les clients de ces libraires recevront un livre tiré à 25.000 exemplaires grâce à l’association Verbes et à Gallimard. Un livre passionnant parce que 50 écrivains et écrivaines y donnent leurs livres préférés, leurs livres fondateurs, ainsi qu’une citation issue de leur mémoire et ce qu’ils voient de leur fenêtre. Les dix de Caroline Lamarche sont des œuvres de Flannery O’Connor, Ogawa, Hrabal, von Kleist, Morrison, Zamiatine, Pozzi, Javier Marias, Jean Rhys et Genevoix. Les dix de Jean-Philippe Toussaint : Becket, Dostoïevski, Proust, Flaubert, Faulkner, Dante, Pascal, Durrell, Woolf et Nabokov. Et ceux d’Antoine Wauters, le troisième Belge de l’aventure : Bernhard, Kristov, Mariama Bâ, Izoard, Duras, Jelinek, Modiano, Conrad Detrez, Proust et Fitzgerald. Se confessent aussi Marie Ndiaye, Véronique Ovaldé, Luc Lang, Mohamed Mbougar Sarr, Nancy Houston, Maylis de Kerangal, Alain Damasio, etc.