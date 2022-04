Vous avez une heureà tuer? Lisez un (petit) livre!

On a toujours besoin d’un court livre sur soi. Un trajet en train ou en tram, une attente à la Poste ou chez le dentiste, un café en solitaire : sortez un bouquin et plongez dedans. Il en est de courts remarquables. Voici un choix. Dont trois petites merveilles d’Hervé Le Tellier.

Pas nécessaire d’être long pour être bon. Voyez Le vieil homme et la mer de Hemingway : 144 pages ; La métamorphose de Kafka : 144 ; Le grand dieu Pan de Machen : 74 ; L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson : 160. Tropismes de Nathalie Sarraute : 90 ; Les belles endormies de Kawabata : 125 ; La première gorgée de bière de Delerm : 94 ; La salle de bain de Toussaint : 122 ; L’honneur perdu de Katharina Blum de Böll : 127 ; etc.