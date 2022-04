Jack Kerouac, Jacques Stephen Alexis, Isaac Asimov... Les poches des Livres du Soir

Sur les origines d’une génération **

Jack Kerouac

Il aurait eu 100 ans en mars, ses éditeurs lui ont « fait les poches » : on pourrait vous parler de la réédition du recueil de poèmes Mexico City Blues (Poésies/Gallimard), la sortie bilingue du singulier Satori à Paris (Folio bilingue), où Kerouac revient à Paris et explore la Bretagne à la recherche des racines de son patronyme. Mais si la beat generation vous titille, signalons surtout La grande traversée de l’Ouest (Folio 2€), sept textes courts extraits de Vraie blonde et, tout aussi passionnant, le texte bilingue Sur les origines d’une génération suivi de Le dernier mot : « Malheur à ceux qui crachent sur la Beat Generation, le vent le leur renverra. »