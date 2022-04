«Quand vais-je arrêter de creuser le sillon amoureux?»

C’est une histoire d’amour. Il n’y a que de subreptices glissements de relations, et pourtant le lecteur est fasciné, avide de tourner les pages. Ariane Le Fort a encore réussi à nous faire vibrer. Lisez le premier chapitre.

Janet et Pierre s’aiment, c’est sûr. Elle a la cinquantaine, lui un peu plus. Elle travaille dans une clinique, lui a cessé de bosser. Elle vit dans une des communes de Bruxelles, lui au cinquième sans ascenseur d’un immeuble abandonné, de la chambre ils contemplent la façade de la cathédrale. Ils s’aiment, mais leur relation n’est pas vraiment un fleuve tranquille. Dur, la vie à deux. D’autant que Pierre est, disons, particulier. Et Janet s’inquiète pour Billy, son fils parti en Amérique du Sud à la recherche d’une fille dont il est amoureux.