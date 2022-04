Une nouvelle sanction bientôt instaurée en D1A? Le parquet fédéral veut «rendre possible le retrait de points»

Vendredi, à l’occasion de l’affaire du match arrêté Union-Beerschot par le Conseil disciplinaire du football professionnel, le procureur fédéral Jan Keulen a fait une annonce inattendue. Il a déclaré que le parquet fédéral souhaitait modifier ses règlements à l’avenir et ainsi pouvoir sanctionner sportivement les clubs en cas de comportement répréhensible de leurs supporters.

«Pour l’instant, il n’est pas possible d’imposer un handicap sportif aux clubs en cas de mauvaise conduite des supporters», a expliqué M. Keulen. «Nous pensons que cela devrait être possible. Actuellement, le parquet fédéral ne peut appliquer une sanction sportive qu’en cas de forfait, et non en cas de forfait imposé, comme dans cette affaire. Nous allons y réfléchir. Les conséquences sportives pour le club peuvent être une sanction ultime en cas de mauvais comportement.»